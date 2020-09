Super Mario 3D All-Stars est désormais disponible sur Nintendo Switch - Tous les détails

C'est fou mais il y a encore deux semaines le retour de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy sur Nintendo Switch était une rumeur que pas mal de joueurs avaient du mal à croire. Il faut dire qu'elle trainait sur le net depuis mars dernier - souvenez-vous ! On peut dire que Nintendo nous aura bien laissé extrapoler sur tout et sur rien, pendant des moi s jusqu'à la délivrance début septembre avec la publication "surprise"(ou presque !) d'un Super Mario Direct et la sortie aujourd'hui de Super Mario 3D All-Stars.

Disponible pour une durée limitée en magasin et sur l'eShop (jusqu'au 31 mars 2021 ) afin de célébrer les 35 ans de Super Mario , Super Mario 3D All-Stars est un titre évènement qui compile les trois premiers jeux Super Mario en 3D sachant que chaque console Nintendo a toujours son Mario 3D comme elle a son Mario Kart ou son Zelda. C'est donc un véritable morceau d'histoire que Nintendo remet à l'affiche pour le plus grand bonheur des fans et notamment des plus jeunes qui n'ont pas forcément joué à ces véritables petites pépites vidéoludiques.

Alors certes, le titre suscite quelques remous parmi la communauté des joueurs (voir ici) car beaucoup auraient voulu des remakes et non des rééditions/remasters. Sans parler de l'absence de Super Mario Galaxy 2 qui est aussi pointée du doigt (sachant que bizarrement le titre était aussi absent du medley diffusé lors du Super Mario Direct ...) Pour autant, les trois jeux sont exceptionnels (même si nous sommes divisés sur le sujet à la rédaction.) Il faut juste bien comprendre qu'il ne s'agit pas de nouvelles versions mais bien des jeux originaux tous remaniés en HD et (plus ou moins bien) optimisés pour la Nintendo Switch de façon à offrir une expérience de jeu plus fluide. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet en cliquant LA

Retrouvez ci-dessous la présentation officielle des trois jeux avec, en prime, nos premières vidéos de gameplay.

Super Mario 64 Doté d’un système de contrôles repris par la suite dans toutes les aventures 3D de Mario, Super Mario 64 marque les grands débuts de la série dans le monde de la 3D. Dans cet opus qui vous fera explorer les tableaux du château de la princesse Peach, vous pouvez bondir sur les murs, faire des saltos arrière et même voler dans les airs afin de récupérer toutes les étoiles de pouvoir et arrêter Bowser !

Super Mario Sunshine Direction les tropiques ! Dans Super Mario Sunshine, Mario se rend sur la luxuriante Île Delfino pour prendre quelques vacances au soleil avec ses amis, mais se retrouve finalement à devoir déjouer les plans machiavéliques d'un sombre conspirateur. Il s'allie pour cela à J.E.T., un nouvel ami (et équipement !) qui lui offre des moyens uniques de se déplacer dans l'île grâce à son incroyable pompe à eau ! Pour la première fois, les joueurs peuvent profiter du jeu dans un format d'affichage 16:9ème inédit.

Super Mario Galaxy Dans Super Mario Galaxy, Mario se lance dans une quête intergalactique pour aider Harmonie et sauver la princesse Peach d'une machination aux proportions astronomiques... bien sûr mise en scène par l'infâme Bowser. Défiez la gravité et bondissez de planète en planète à l'aide des commandes par détection de mouvement (optionnel), ou passez une manette Joy-Con à un ami pour vous faire aider en mode Coopératif !

En bonus, la compilation inclut un mode lecteur de musique qui permet d'écouter les musiques des trois jeux soit près de 175 morceaux.

Pour rappel, Super Mario 3D All-Stars est disponible depuis le 18 septembre sur Nintendo Switch. Sur l'eShop son prix est de 59,99€ et son poids est de 5,13 Go . Attention, le titre ne sera officiellement mis en vente que jusqu'au 31 mars 2021.

Pour tout savoir sur Super Mario 3D All-Stars, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA