Super Mario Galaxy DS : le projet de fan continue et nous offre une nouvelle séquence de gameplay

Super Mario Galaxy est sorti il y a 15 ans sur la Wii et reste toujorus aussi populaire au près des joueurs. Le jeu a fait un retour remarqué sur Nintendo Switch pour le 35eme anniversaire de Mario aux côtés de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine dans la compilation Super Mario 3D All-Stars. Pour autant, cela n'a pas arrêté un groupe de fans (que l'on peut retrouver sur la chaîne Youtube Jesse) de continuer leur projet de portage du jeu sur... NDS ! On vous en avait déjà parlé l'année dernière. Il s'agit d'un "demake" assez impressionnant (voir la vidéo ci-dessous) qui aujourd'hui revient dans l'actualité grâce à une démo publique qui nous permet de découvrir une nouvelle courte (mais néanmoins toujours impressionnante) séquence de gameplay. A priori le projet continue donc et on espère en découvrir plus prochainement.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

