Super Mario Galaxy : des fans réalisent un incroyable demake sur NDS

Près de 14 ans après sa sortie initiale sur Wii, Super Mario Galaxy reste un summum du jeu de plateforme et l'un des meilleurs jeux Mario en 3D. Grâce à la compilation Super Mario 3D All-Stars, une nouvelle génération a pu le découvrir en HD avec la possibilité d'y jouer à la manette. Et si beaucoup de joueurs espèrent que l'épisode 2 subira le même traitement (sans même parler de la possibilité d'un troisième opus...) il y a des fans qui font plutôt le chemin inverse et imaginent à quoi ressemblerait le jeu s'il était porté sur NDS ! C'est le cas de ce groupe d'amis qui réalise depuis plusieurs années déjà, un "demake" impressionnant comme vous pourrez le constater par vous même avec la dernière vidéo postée sur leur page Youtube. Un travail titanesque réalisé avec un moteur personnalisé qui est encore loin d'être terminé mais qui donne déjà furieusement envie... D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, Super Mario Galaxy accompagné de Super Mario 64 et Super Mario Sunshine a été réédité sur Nintendo Switch dans Super Mario 3D All-Stars, la compilation évènement qui n'est officiellement plus disponible à la vente. Cependant, on la trouve encore à prix "décent" notamment sur Amazon. Pour tout savoir sur Super Mario 3D All-Stars, n'oubliez pas que notre test complet est toujours à lire en cliquant LA. Retrouvez aussi la revue de presse du jeu avec tous les tests et toutes les notes ICI.

,

,