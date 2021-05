C'est un nouveau record du monde qu'un dénommé CZR vient de réaliser en terminant Super Mario 64, le hit de la N64, en moins d'une heure trente en utilisant comme manette, une batterie. Il fallait y penser. Le speedrunner musicien s'était déjà essayé à l'exercice l'année dernière en se contentant de récolter 16 étoiles en 30 minutes. Mais cette fois-ci, il s'est surpassé pour ramasser les 70 étoiles du jeu, et il a réussi en 1 heure et 28 minutes. Un véritable exploit sachant que le record du monde pour terminer Super Mario 64 (et récupérer les 70 étoiles) de façon classique est aujourd'hui de 46 minutes et 59 secondes

Alors, avez-vous déjà vu quelqu'un finir Super Mario 64 en jouant de la batterie ?

,

Maintenant, oui.

Source : Nintendolife