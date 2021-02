Super Minecraft Galaxy : Super Mario Galaxy entièrement refait dans Minecraft

C'est de la folie furieuse comme on aime. Après Zelda Breath of The Wild (ici) et Zelda : Link's Awakening (là), le jeu culte de la Wii, Super Mario Galaxy actuellement disponible sur Nintendo Switch dans la compilation Super Mario 3D All-Stars, a été entièrement refait dans Minecraft ! Alors, pour être tout à fait exact, il manque encore des étoiles, notamment les missions Luigi mais Chasin_Jason de PlanetMinecraft.com a réellement réalisé un travail incroyable (en reprenant une carte déjà établie) qui force le respect. Jouable jusqu'à trois joueurs, ce Super Minecraft Galaxy vous permet d'arpenter l'Observatoire d'Harmonie (une fois sa première étoile récupérée) et de retrouver tous les niveaux du jeu recréés spécialement pour un total de 86 étoiles à collecter !

Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, retrouvez une poignée de captures d'écran sur cette page et pour aller plus loin et avoir plus d'infos, rendez-vous sur PlanetMinecraft.com. Et comme toujours, on attend vos commentaires !

Notes importantes :



Aussi une fois que vous arrivez pour la première fois à l'observatoire des comètes, assurez-vous de vous approcher de la fontaine et sélectionnez votre personnage / kit, puis allez sur la terrasse.



Remarque: Dans Ghostly Galaxy de la mission "Luigi et la maison hantée", la fin de cette mission ne vous téléporte pas à l'observatoire des comètes, alors tapez simplement / tp @s -174 82 108. Notez ces coordonnées quelque part.

Source : Planetminecraft