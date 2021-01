Zelda : Link's Awakening a été entièrement recréé dans une démo jouable gratuitement dans Minecraft

Dans la série les fans ont du talent, nous vous invitons à découvrir l'incroyable travail d'une (petite) team de passionnés qui a réussi à recréer entièrement dans Minecraft, l'île Cocolint de The Legend of Zelda : Link's Awakening. le chef d'œuvre initialement sorti sur GameBoy en 1993 et porté ensuite, en 2019, sur Nintendo Switch. Le résultat est juste sidérant sachant que le travail, entrepris il y a déjà deux ans, n'est pas terminé. Pour autant vous pouvez déjà vous balader sur l'île et visiter les lieux emblématiques du jeu et retrouvez quelques vieilles connaissances grâce à une démo téléchargeable... A noter que le mod Optifine est requis.

Alors on ne sait pas si Nintendo laissera ce projet arriver à son terme mais en attendant, retrouvez des images et sa présentation ci-dessous

OPTIFINE EST REQUIS POUR CETTE CARTE



pour jouer, taper / aventure en mode jeu, ouvrir le coffre et cliquer avec le bouton droit sur le gameboy sur le bureau avec l'une des cartouches.



Ceci est une démo d'une carte entièrement explorable et jouable de l'île Koholint de Link's Awakening. Cette carte est en cours d'élaboration depuis 2 ans maintenant par une équipe de 2 personnes (+ autre support.) Si vous recherchez une carte Legend of Zelda entièrement fonctionnelle, vous êtes absolument au bon endroit, avec chaque personnage du jeu, les boss jusqu'à et y compris Moldorm, entièrement programmé, remodelé et fonctionnel. La base de tout le jeu est là - il ne reste plus qu'à programmer dans le scénario, puis la carte peut être prête pour une version complète.



Lorsque la version finie sortira, elle sera gratuite.



Tous les crédits pour les sons, les textures, l'inspiration et la musique reviennent à Nintendo.



