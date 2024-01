Nintendo dévoile les jeux les plus joués sur Nintendo Switch en Europe en 2023

Après avoir dévoilé les 30 jeux les plus téléchargés sur l'eShop cette année au Japon (voir ici), Nintendo dévoile les jeux les plus joués en 2023 sur Nintendo Switch en Europe. Alors attention, il ne s'agit pas d'un top mais d'une liste (un peu vague) regroupant une vingtaine de titres dont The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ou encore Minecraft et Fortnite qui a le mérite de nous donner un petit panorama des goûts des joueurs Nintendo en Europe, l'année passée . Par contre, pas de Suika Game à l'horizon qui est le jeu le plus téléchargé au Japon en 2023 sur Nintendo Switch. Présentée dans un article de la Chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch comme "les jeux les plus joués en 2023 sur Nintendo Switch en Europe, retrouvez cette liste ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Liste "jeux les plus joués en 2023 sur Nintendo Switch en Europe (source : Chaîne Nouvelles de la Nintendo Switch).

,

,

