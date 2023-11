Après 78 mois de présence, Mario Kart 8 Deluxe sort du classement des 20 meilleures ventes de jeux vidéo du mois aux Etats-Unis

Alors que l'ultime vague du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe vient de sortir (voir ici pour les détails) on apprend, selon l'institut Circana (ex NPD Group), que pour la première fois depuis sa sortie , Mario Kart 8 Deluxe n'est pas présent dans le classement des 20 meilleures ventes du mois (d'octobre) aux Etats-Unis. En même temps, cela faisait 78 mois ( plus de six ans !) qu'il squattait le classement (ce qui est probablement un record) et qu'il fallait bien qu'au bout d'un moment, les ventes baissent.

Pour rappel, au 30 septembre 2023 , Mario Kart 8 Deluxe s'est écoulé à 57.01 millions d'exemplaires sachant qu'à la même date, 132.46 millions de Nintendo Switch ont été distribuées dans le monde.

Il y a donc encore de la marge...D'ailleurs, Mario Kart 8 Deluxe n'a probablement pas dit son dernier mot. Avec la sortie du DLC et les fêtes qui approchent (avec notamment un pack spécial), le jeu devrait continuer à trouver de nouveaux joueurs. De plus, il faut noter que le classement Circana ne prend pas en compte les ventes numériques des jeux Nintendo; Nintendo ne les partageant pas. Autant dire que les ventes de Mario Kart 8 Deluxe devraient continuer de grimper, assurant au jeu de garder son titre de jeu Nintendo Switch le plus vendu.

Pour rappel, Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Le Pass circuits additionnels incluant les 48 courses est disponible au prix de 24€99 ou accessible gratuitement en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI). Les DLC sont gratuits et jouables tant que l'abonnement est actif.

Source : Nintendolife