Nintendo dévoile la Nintendo Switch - Modèle OLED édition Mario Kart 8 Deluxe

Si vous faites partie des joueurs qui n'ont pas encore fait l'acquisition d'une Nintendo Switch et de Mario Kart 8 Deluxe, jeu le plus vendu de la plateforme, la nouvelle offre de Nintendo devrait vous intéresser. Le bruit de couloir entendu la semaine dernière était donc une réalité, un pack Nintendo Switch - Modèle OLED édition Mario Kart 8 Deluxe est désormais disponible à la vente. A la différence des autres modèles OLED, celui-ci propose un dock noir comme les modèles classiques, ainsi qu'un code de téléchargement pour Mario Kart 8 Deluxe, et un abonnement individuel de 3 mois au Nintendo Switch Online, de quoi pouvoir profiter du Pass Circuit Additionnels et de ses 48 circuits sans frais supplémentaires. Si vous êtes intéressé, ce pack sera disponible en boutique et sur le My Nintendo Store à partir du 20 novembre 2023 .