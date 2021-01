Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 02 en France - Mario Kart 8 Deluxe toujours en pôle position

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 2ème semaine de l'année 2021 (du 11 au 16 janvier ) qui nous est proposé.

A la surprise générale, Animal Crossing : New Horizons choit de son piédestal une fois encore pour se retrouver à la 3ème position, devancé par un Mario Kart 8 Deluxe toujours aussi vendeur en première place, suivi de Ring Fit Adventure en seconde position, signe de quelques bonnes résolutions prises en ce début d'année par quelques joueurs. Le fin du top se termine avec l'écurie Sony et deux titres qui sont bien partis pour s'installer sur le long terme dans le classement : FIFA 21 et Call of Duty : Black Ops Cold War, tous deux sur PS4.