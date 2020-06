Animal Crossing : New Horizons : comment construire un très long pont

Sur Nintendo-Master, on vous relaie régulièrement des créations de joueurs (comme ici) mais aussi des astuces pour Animal Crossing : New Horizons qui continue de squatter les charts et les Nintendo Switch des joueurs, plus de deux mois après sa sortie. Et justement, voici une nouvelle astuce dénichée sur la page Youtube d'une joueuse du nom d'EmmaUniverse qui va vous permettre de construire un très long pont... Une superbe construction qui pourtant n'est pas proposée par Tom Nook- et pour cause ! Pour réaliser un très long pont, le joueuse a eu l'idée d'utiliser simplement la Terraformation pour donner l'illusion d'un long pont. Le résultat, avec un peu d 'effort, est vraiment très réussi, comme vous pourrez le constater dans la vidéo ci-dessous qui vous expliquera tout (et dont vous pouvez activer les sous-titres dans la langue que vous voulez)

Source : Youtube