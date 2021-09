Animal Crossing Direct annoncé pour dévoiler le nouveau contenu gratuit d'Animal Crossing : New Horizons

Si vous jouez à Animal Crossing : New Horizons depuis pas mal de temps, voire depuis son lancement en mars 2020, il y a de grandes chances que votre jeu prenne la poussière quelque part sur un coin d 'une de vos étagères ou au fin fond de la carte mémoire de votre Nintendo Switch. Cependant, le miracle est arrivé lors du Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI.) En effet, Nintendo vient d'officialiser l'arrivée du nouveau contenu gratuit (celui avec "des activités amusantes") le mois prochain . Pour le moment cependant, peu d'infos... Tout ce que l'on peut dire, c'est que le musée va accueillir Le Perchoir de Robusto comme les rumeurs le laissaient penser (voir ici) Pour le reste, il faudra attendre la diffusion d'un nouveau Animal Crossing Direct qui arrivera fin octobre . Alors encore un peu de patience... En attendant, Thibou peut encore faire la sieste- et nous avec.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

VOIR AUSSI : Nintendo rassure et annonce des mises à jour avec de "nouvelles activités amusantes" pour Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Update : une nouvelle mise à jour gratuite arrive en novembre dans Animal Crossing: New Horizons ! Plus d'informations seront révélées au cours d'un Animal Crossing: New Horizons Direct qui sera diffusé en octobre.