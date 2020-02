Animal Crossing : New Horizons : Une seule île par console

Animal Crossing : New Horizons est clairement le titre de ce début d'année sur Nintendo Switch, et Nintendo le sait. C'est donc naturellement que la page du site est régulièrement mise à jour sur le site de Nintendo. Ainsi, la dernière mise à jour nous donne quelques informations sur le multijoueur du titre. Voici ce qui est marqué sur la page du jeu :

Jusqu'à 8 joueurs avec des comptes enregistrés sur une console Nintendo Switch peuvent vivre sur une île qu'ils partagent, et jusqu'à quatre résidents d'une île peuvent jouer simultanément sur une console. Remarque: une seule île peut exister par console Nintendo Switch, quel que soit le nombre de comptes d'utilisateurs enregistrés ou des copies du jeu utilisées sur une console. Une Nintendo Switch et une copie du jeu sont requises pour chaque île unique. Cependant, jusqu'à huit personnes peuvent jouer ensemble sur une île via un jeu local sans fil ou en ligne. La lecture sans fil locale nécessite une console et une copie du logiciel par lecteur. La connexion Internet requise pendant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter l'accord connexe. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.