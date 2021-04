Zelda, Splatoon et les villageois amiibo de retour bientôt dans Animal Crossing : New Horizons ?

Demain , Animal Crossing : New Horizons reçoit une nouvelle mise à jour lançant les évènements du moi de mai (voir tous les détails ICI.) Si la plupart des événements sont déjà connus des premiers joueurs, une image publiée par Nintendo interpelle. On y voit une façade de maison inédite laissant penser que de nouveaux villageois pourraient être ajouté prochainement dans le jeu... Plus particulièrement les villageois amiibo qui avaient été ajouté suite à la mise à jour Welcome amiibo d'Animal Crossing : New Leaf.

Souvenez-vous, après cette mise à jour, en utilisant certains amiibo dans Animal Crossing : New Leaf de nouveaux villageois débarquaient en camping-car et pouvaient même s'installer dans votre village comme Médolie, Ganon, Link-Loup ou encore Epona. Il y avait aussi des villageois inspirés par les héros de Splatoon : Kala (Ayo), Mara (Oy) ou encore Pigmento (un Inkling...) Et c'est justement, peut-être, l'un d'entres eux que l'on retrouvera bientôt dans cette jolie maison dans Animal Crossing : New Horizons.

Alors certes, ce n'est qu'une rumeur mais Animal Crossing : New Horizons a déjà ajouté les villageois du paquet de cartes amiibo Sanrio de New Leaf. : Rilla, Etoile, Toby, Marty, Chelsea et Chai qui eux aussi débarquent d'abord dans le camping du jeu avant de s'installer sur votre île si affinités. Ce ne serait donc pas étonnant d'autant plus qu'il y a encore énormément de personnages encore absents dans le jeu. A ce propos, on espère de toute façon que les développeurs ont prévu d'autres mises à jour plus conséquentes pour inciter les anciens joueurs à continuer à s'amuser avec le jeu. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.