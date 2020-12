Nouveaux jeux, trailers inédits, GOTY 2020... Suivez en direct la cérémonie de The Game Awards 2020

Après l'annulation de pas mal de gros événements liés aux jeux vidéo cette année, The Game Awards 2020 fait figure d'exception et devrait nous permettre de finir l'année en beauté en célébrant les meilleurs jeux qui sont sortis en 2020. Près de 20 prix devraient être décernés durant la soirée et désigner notamment la meilleur réalisation, la meilleure musique de jeu, le meilleur jeu familial ou encore le meilleur jeu mobile (voir la liste des nommés ICI) Le show devrait réserver pas mal du surprises. On annonce plus de 12 nouveaux jeux (voir ici)... Et on peut espérer des images de jeux déjà annoncés et très attendus comme Bayonetta 3, No More Heroes 3, Metroid Prime 4 ou encore, soyons fou, le prochain Zelda ! On sait déjà que le show permettra de mettre un nom sur le prochain combattant de Super Smash Bros. Ultimate (voir là.)

Mais bien évidemment, si tout ceci est très excitant, le point d'orgue de la soirée sera la désignation du jeu de l'année entre Animal Crossing : New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Doom Eternal et The Last of Us Part II... Alors lequel de ces jeux sera sacré GOTY 2020 ? ON a une petite préférence pour Hades et, bien sûr, pour Animal Crossing : New Horizons, véritable phénomène de l'année dont on aurait sûrement pas parié la présence dans cette liste il y a encore quelques mois...

Pour découvrir tout ceci et bien plus rendez-vous ce soir ICI même dès 1H00 du matin (heure de Paris- et même une heure avant pour le pré-show qui réserve souvent quelques surprises...) Et n'oubliez pas, en attendant de vous connecter sur RE: Play l'émission de notre rédacteur adoré, Tentapoulpe.

