The Game Awards : Reggie Fils-Aimé annoncé en tant que présentateur de la cérémonie

Cela fait maintenant plusieurs mois maintenant que l'ancien président de Nintendo of America à savoir Reggie Fils-Aimé a pris sa retraite. Une décision qui était difficile à prendre sachant que cet homme était l'une des figures de Big N. Malgré son absence, l'ancien président reste tout de même actif. Il réalise régulièrement différentes interventions dans diverses écoles afin de transmettre son savoir et ses expériences aux prochaines générations.

Bonne nouvelle, nous apprenons aujourd'hui que Reggie Fils-Aimé (alias Reginator) a été choisi en tant que présentateur/animateur au The Game Awards 2020 au côté de Geoff Keighley l'organisateur de l'événement. Attention, bien qu'il représente désormairs une icône incontournable dans l'histoire de Nintendo, il ne faut pas s'attendre à ce que ce que sa présence sous-entende de quelconques annonces issues de la firme nippone.

Pour rappel, The Game Awards est une cérémonie annuelle, à l'instar des César ou des Oscar, qui a pour but d'élire le meilleur jeu dans différentes catégories (voir ici) et dont le GOTY (Game Of The Year). Cette année, ce show se déroulera entre la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre 2020 et durera plusieurs heures (environ 4 heures). D'ailleurs si cela vous intéresse, vous pouvez vous aussi donner votre voix pour votre jeu coup de coeur ici.

Sans lui, il n'y aurait pas de The Game Awards. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Reggie Fils-Aimé en tant que présentateur de la plus grande soirée de jeux vidéo, diffusée en direct dans le monde entier jeudi soir prochain !