The Game Awards 2020 : découvrez les nominés pour le jeu de l'année 2020

L'année 2020 est sur le point de s'achever. Une année plutôt mitigée pour l'industrie du jeu vidéo avec d'un côté l'arrivée de la nouvelle génération de consoles de chez Sony et Microsoft et d'un autre des polémiques comme l'affaire du Crunch, Ubisoft, etc.. Mais qui dit fin d'année dit évidemment la cérémonie des The Game Awards. À l'instar des remises des César, cet événement a pour but d'élire surtout le jeu de l'année ou plus communément appelé le GOTY (Game Of The Year). L'occasion aussi pour nous les joueurs de nous remémorer les jeux qui nous ont émotionnellement touchés tout au long de cette année. Depuis sa création en 2014 , cette cérémonie est devenue au fil des années un rendez-vous annuel, où des "World Premiere" tombent à en veux-tu en voilà !

Rassurez-vous, les The Game Awards auront bien lieu cette année mais d'une manière un peu particulière. L'organisateur et présentateur de cette soirée, Geoff Keighley, a su s'adapter à la situation et a modifié par conséquent son show en fonction des circonstances actuelles et promet une soirée 100% sécurisée (voir ici). D'ailleurs celle-ci ce déroulera à la fois à Los Angeles, Londres et Tokyo.

Mais si vous êtes là c'est que vous voulez connaître les nominés pour les The Game Awards édition 2020 alors les voici :

Jeu de l'année :

Animal Crossing : New Horizons

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Doom Ethernal

The Last of Us Part II

Meilleure réalisation :

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life : Alyx

The Last of Us Part II

Meilleure narration :

13 Sentinels : Aegis Rim

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Meilleure direction artistique :

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Ori and the Will of the Wisps

The Last of Us Part II

Meilleur audio design :

Doom Ethernal

Half-Life : Alyx

Ghost of Tsushima

Resident Evil 3

The Last of Us Part II

Meilleur jeu d'acteur :

Ashley Johnson (Ellie) - The Last of Us Part II

Laura Bailey (Abby) - The Last of Us Part II

Daisuke Tsuji (Jin Sakai) - Ghost of Tsushima

Logan Cunningham (Hades) - Hades

Nadji Jeter (Miles Morales) - Spider-Man : Miles Morales

Meilleur impact pour un jeu :

If Found

Kentucky Route Zero : TV Edition

Spiritfarer

Tell Me Why

Through the Darkest of Times

Meilleur jeu sur la durée :

Apex Legends

Destiny 2

Call of Duty : Warzone

Fortnite

No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant :

Carrion

Fall Guys : Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Meilleur jeu mobile :

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Café Mix

Meilleure gestion de communauté :

Apex Legends

Destiny 2

Fall Guys : Ultimate Knockout

Fortnite

No Man's Sky

Valorant

Meilleur jeu AR/VR :

Dreams

Half-Life : Alyx

Marvel's Iron Man VR

Star Wars : Squadrons

The Walking Dead : Saints & Sinners

Meilleur jeu action :

Doom Ethernal

Hades

Half-Life : Alyx

Nioh 2

Street of Rage 4

Meilleur jeu action-aventure :

Assassin's Creed Valhalla

Ghost of Tsushima

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Star Wars Jedi : Fallen Order

The Last of Us Part II

Meilleur RPG :

Final Fantasy VII Remake

Genshin Impact

Persona 5 Royal

Wasteland 3

Yakuza : Like a Dragon

Meilleur jeu de combat :

Grandblue Fantasy : Versus

Mortal Kombat 11 Ultimate

Street Fighter V : Champion Edition

One Punch Man : A Hero Nobody Knows

Under Night In-Birth Exe

Meilleur jeu familial :

Animal Crossing : New Horizons

Crash Bandicoot 4 : It's About Time

Fall Guys : Ultimate Knockout

Mario Kart Live : Home Circuit

Minecraft Dungeons

Paper Mario : The Origami King

Meilleur jeu de stratégie/simulation :

Crusader Kings III

Desperados III

Gears Tactics

Microsoft Flight Simulator

Xcom : Chimera Squad

Meilleur jeu de sport/course :

Dirt 5

F1 2020

FIFA 21

NBA 2K21

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Meilleur jeu multijoueur :

Animal Crossing : New Horizons

Among Us

Call of Duty : Warzone

Fall Guys : Ultimate Knockout

Valorant

En attendant la date de cérémonie des The Game Awards 2020 qui est prévue durant la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre (vers 2 h 30 du matin) chez nous, les joueurs à travers le monde peuvent d'ores et déjà voter dans les différentes catégories. En effet, vous avez aussi le pouvoir de donner votre voix à un jeu dans chaque catégorie sur le site officiel ici. Information à retenir, les votes des joueurs ne constitueront qu'un faible pourcentage du verdict final. Les votes étant surtout réservés aux journalistes et aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo du monde entier et sélectionnés avec soin par Geoff Keighley en personne. Bref, une belle soirée nous attend et pourquoi pas des nouvelles des futurs jeux Nintendo (trailer, date, etc.)

Quel est pour vous le GOTY de cette année 2020 ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.