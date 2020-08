The Game Awards 2020 aura bien lieu cette année

The Game Wards est une soirée qui se déroule en fin d'année qui a pour but de récompenser les meilleurs jeux vidéo sortis tout au long de l'année. C'est lors de ce show, que le GOTY (Game Of The Year) est nommé. Au fil des années, cette cérémonie est devenu un événement à ne pas manquer pour les joueurs du monde entier. En plus, de personnages iconiques (Phil Spencer, Reggie Fils-Aimé, etc.) présents lors de ce show, des surprises comme des World Premier nous sont dévoilées.

Dans une interview accordée à IGN, Geoff Keighley, l'organisateur de l’événement, confirme qu'il y aura bien la cérémonie des Game Awards de prévue en cette fin d'année. Pandémie oblige, la cérémonie sera toutefois organisée en ligne à l'instar des nombreux événements cette année (ex : Gamescom) mais d'une façon inédite. Voici ses dires :

Oui... à ce propos, nous avons des plans très intéressants pour la cérémonie de cette année. Nous allons le faire. Beaucoup de gens [demandent], "Est-ce que vous le retardez ? Les Oscars sont reportés, vous reportez les Game Awards ? " Ceci n'est pas dans nos plans. Nous en reparlerons dans les semaines à venir, mais ce sera probablement notre plus grand spectacle. Nous n'allons évidemment pas avoir 10 000 personnes dans une même pièce, physiquement, pour le spectacle, mais je pense... vous verrez un peu cela avec la façon dont nous faisons la GamesCom. Nous ne nous contenterons pas d'annoncer juste les gagnants dans une salle. Je suis vraiment passionné par l'idée de faire [encore] l'émission en direct, par opposition à quelque chose de pré-enregistré. Donc, oui, nous travaillons actuellement sur des scénarios pour présenter cette cérémonie en direct avec un peu de spectacle pour les gens ... sans que le public ait a acheter des billets pour venir au spectacle, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de travail et, honnêtement, notre équipe fait des heures supplémentaires pour réfléchir à la manière dont nous allons présenter le show afin de célébrer l'industrie d'une manière un peu plus grande que d'habitude. Nous allons donc faire quelques trucs en direct, nous espérons faire quelques spectacles et changer notre façon de faire, mais nous ne pourrons probablement pas faire une cérémonie "traditionnel" comme les précédentes éditions cette année, mais quelque chose est en train de se préparer.

Bref, de belles petites surprises nous attendent en cette fin d'année et nous avons hâte chez Nintendo-Master d'en savoir un peu plus. Affaire à suivre...

