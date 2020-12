Qui sera le GOTY 2020 ? Ne manquez pas RE: Play, l'émission spéciale The Game Awards à suivre en direct dès 21H30

Comme vous le savez sûrement, ce soir, ou plutôt cette nuit, c'est la grande fête des jeux vidéo avec la diffusion en direct depuis Los Angeles du show The Game Awards. Une émission-évènement présentée par Reggie Fils-Aimé qui viendra clore une année très spéciale, ou il n'a pas souvent été question de fête... Diffusée tard dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de 1h00 du matin (heure de Paris) et même avant puisqu'il y a un "pré-show"... Si vous avez peur de vous endormir avant ou si vous avez envie de patienter en bonne compagnie et/ou de faire monter un peu la hype, nous vous invitons chaleureusement à suivre l'émission RE: Play présentée par notre ami, monsieur Tentapoulpe, dès 21H30, ce soir. Au programme, Les Game Awards, évidement, avec les dernières rumeurs et les derniers pronostics notamment sur le GOTY 2020 et beaucoup d'autres choses, avec en prime, Tamalou en invité spécial !

