Super Smash Bros. Ultimate : le 8ème et prochain combattant sera révélé ce soir lors de la cérémonie des The Game Awards

Non vous ne rêvez pas, le prochain et 8ème combattant de Super Smash Bros. Ultimate sera révélé ce soir lors de la cérémonie des The Game Awards. En effet, nous apprenons, par le biais du compte Twitter officiel de Nintendo, que le 3ème combattant du Fighters Pass Vol.2 sera dévoilé durant le show présenté par Geoff Keighley.

Un fait qui était tout à fait envisageable avant son annonce quand on sait que Joker avait été annoncé lors de l'édition 2018 des The Game Awards. Après l'arrivée de Steve de Minecraft dans Super Smash Bros. Ultimate, qui pourrait bien être ce mystérieux nouveau personnage ? Sora (Kingdom Hearts), Impa jeune (Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau) ou encore Waluigi (Super Mario Bros.) ? Quels sont vos pronostiques ? N'hésitez pas à nous à nous faire part de votre avis en commentaire.