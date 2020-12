Rappel : ne manquez pas la cérémonie des The Game Awards - qui sera élu jeu de l'année 2020 ?

The Game Awards est une cérémonie diffusée sur Internet à travers le monde ayant pour but de récompenser les meilleurs jeux sortis durant l'année en cours dans différentes catégories dont la plus emblématique le "Jeu de l'année" ou "GOTY" (voir la liste des nominés). Pandémie oblige cette année l'événement sera légèrement différent des précédentes éditions mais aura toutefois lieu.

À seulement quelques heures avant le début de la cérémonie des The Game Awards, la hype commence doucement à monter. Après les multiples annonces de la part de l'organisateur de l'événement Geoff Keighley, la cérémonie promet d'être une soirée inoubliable. Énormément de célébrités issues de l'industrie du jeu vidéo comme Reggie Fils-Aimé mais aussi du cinéma (Tom Holland pour le film Uncharted) seront présentes durant ce show. Ce sera aussi l'occasion de faire le plein d'informations via des "WORLD PREMIERE" sur des jeux dont nous n'avons plus entendu parler depuis des mois.

Il faudra cependant veiller tard car l'événement se déroulera entre la nuit du jeudi 10 décembre au vendredi 11 décembre à 1 h du matin (0:30 pour le pré-show) et pourrait durer pendant 4 h (d'après les chiffres de la précédente édition). Bref, un rendez-vous incontournable pour les plus courageux d'entre vous. Qui sait avec un peu chance nous obtiendrons peut-être des nouvelles infos provenant de Big N avec pourquoi pas l'annonce du prochain combattant de Super Smash Bros. Ultimate ?

Restez-connectés sur Nintendo-Master pour ne rien manquer. Qui de Animal Crossing : New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades ou encore The Last of Us Part II sera élu GOTY 2020 ? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire.