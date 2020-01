Le jeu mobile Dragon Quest of the Stars daté en France

Grâce à la popularisation de la licence Dragon Quest en Occident, appuyée par la sortie du Héros dans Super Smash Bros. Ultimate et les ventes impressionnantes de Dragon Quest XI, le jeu mobile japonais Dragon Quest of the Stars sortira bientôt chez nous en Europe. En effet, nous apprenons aujourd'hui que le jeu est d'ores et déjà disponible en pré-inscription sur iOS (ici) et Android (ici) et sortira en France le Mardi 25 février 2020 .

Pour rappel, Dragon Quest of the Stars est un JRPG, free-to-play sur mobile, initialement sorti en octobre 2015 au Japon. Dans cette aventure vous pourrez créer et customiser votre propre personnage, explorer le monde et combattre des monstres issus de la licence. En attendant sa sortie, nous vous laissons avec ce trailer commercial.

Source : Dragonquest