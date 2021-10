Super Smash Bros. Ultimate : L'ultime Rencontre - découvrez en direct dès 16h qui sera l'ultime combattant

EDIT : Retrouvez toutes les annonces ICI

C'est l'évènement du jour, Monsieur Masahiro Sakurai va nous présenter l'ultime combattant de Super Smash Bros. Ultimate ainsi que les derniers costumes Mii. C'est à priori la fin d'une histoire même si le jeu va continuer à nous enchanter encore longtemps, en tout cas on l'espère... La rédaction vous a déjà donné ses prédictions ici et à ce stade toutes les possibilités sont ouvertes : les jumeaux d'Astral Chain, Sora de Kingdom Hearts, Waluigi... C'est le moment ou l'on peut encore croire à tous les enchantements ! Faites vos jeux, rien ne va plus ! En tout cas cela risque d'être un grand spectacle surtout que Masahiro Sakurai a tenu à inviter tout le monde, gamer comme non gamer...

Donc, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez (ou ailleurs) et on se donne rendez-vous ici même à 16h (heure de paris) pour l'ultime "reveal" de Super Smash Bros. Ultimate !

EDIT : Retrouvez toutes les annonces ICI