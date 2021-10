"Même si vous ne jouez pas à Smash Bros", Masahiro Sakurai donne rendez-vous à tout le monde pour découvrir l'ultime combattant demain à 16h

Demain, notre cœur sera lourd. D'un côté, ce sera le comble de l'excitation puisque Masahiro Sakurai nous fera rencontrer l'ultime combattant de Super Smash Bros. Ultimate, de l'autre, on ne pourra que verser une larme après tant d'années passées à s'exciter autour de ce jeu monument- même si, bien évidemment, on continuera à y jouer encore et encore. Alors quel sera cet ultime combattant ? Y en aura-t-il vraiment qu'un ? On connait la propension de Nintendo a en faire toujours plus... Il y aura peut-être le dernier personnage du Fighters Pass Vol. 2 + l'ultime pour tous les joueurs... De plus, l'émission nous permettra aussi de découvrir les ultimes costumes Mii et là aussi, ce sera sûrement l'occasion de belles surprises...

Nous nous sommes déjà exprimés là-dessus et la rédaction vous a déjà donné ses prédictions qui sont toujours d'actualité là. Cependant, la tension monte... L'ultime combattant sera-t-il un personnage d'un jeu Nintendo ou d'une licence tiers ? A moins que ce ne soit carrément pas un personnage de jeu vidéo- en tout cas pas à la base ?

Sur le net, au milieu des demandes habituelles : Sora, Waluigi, Lara Croft, Crash Bandicoot, Master Chief, la Barre de Pong (j'y tiens) on trouve aussi très souvent Son Goku. Alors, l'ultime combattant pourrait-il surprendre à ce niveau là ? Encore un peu de patience avant de le découvrir. En attendant, Masahiro Sakurai, le "papa" du jeu fait monter la pression en publiant des messages sur Twitter, invitant "même ceux qui ne jouent pas à Smash Bros" à venir regarder l'émission ! Il espère que même si, à l'arrivée, le dernier combattant n'est pas celui que l'on attend voir même, si on ne le connait pas (!) on appréciera l'émission comme il a apprécié de l'enregistrer...

Autant dire que cette ultime rencontre s'annonce anthologique. Un vrai moment à ne pas rater en tant que fan de Nintendo et on espère que vous serez là pour le partager avec nous dès demain 16H (heure de Paris.)

Traduction des tweets de Masahiro Sakurai publiés le 4 octobre 2021

Dans une journée, le combattant final de "Smash Bros. SP" sera annoncé. Même si vous ne jouez pas à "Smash Bros.", si le jeu vous intéresse, je veux vraiment que vous le voyiez.

Le nouveau combattant est peut être un personnage que vous ne connaissez pas, et il peut être différent du personnage auquel vous êtes en droit de vous attendre. Cependant, j'espère que vous apprécierez l'émission elle-même en tant que programme de jeu. J'ai également apprécié l'enregistrer.