Super Smash Bros. Ultimate : le Fighters Pass Vol.2 pourrait inclure un septième combattant

C'est la dernière ligne droite. Après l'arrivée de Pyra/Mythra dans Super Smash Bros. Ultimate il reste encore deux combattant(e)s à découvrir sur les six prévus dans le Fighters Pass Vol.2. Après, ça, le jeu sera enfin complet ! Crash Bandicoot, Waluigi, Lara Croft, Rayman, Travis Touchdown, la barre de Pong... Les possibilités sont nombreuses et le nombre de places restantes, restreintes. Mais reste-t-il vraiment que deux places ? Avec Nintendo tout est possible !

En attendant d'avoir des informations officielles, le site Nintendo Life relaye l'hypothèse d'un membre du forum Reddit, nommé RiuBert. Ce dernier pense que le Fighters Pass Vol. 2 pourrait bien inclure un septième combattant en bonus. Il a remarqué que le site de Nintendo et notamment le site Nintendo de Nouvelle-Zélande répertoriait tous les jeux et les DLC via un numéro de façon à ce qu'on puisse les acheter et les télécharger. Ainsi, les 10 combattants des deux Fighters Pass ((+ la Plante) sont tous classés avec des numéros qui se suivent.

Pour les 5 combattants du Fighters Pass vol.1 voilà ce que ça donne : 70050000008502 pour le Joker, 70050000008503 pour le Héros, 70050000008504 pour Banjo-Kazooie, 70050000008505 pour Terry, 70050000008506 pour Byleth. Quant au numéro suivant, 70050000008507, il est dédié au costume Mii de Rex offert aux acheteurs du Pass.

Une continuité que l'on retrouve avec les combattants du Fighters Pass Vol.2 : : 70050000018967 pour Min Min, 70050000018968 pour Steve, 70050000018969 pour Sephiroth, 70050000018970 pour Pyra / Mythra, 70050000018971 pour le 10eme combattant à découvrir et 70050000018972 pour le 11eme . Quant au costume Mii casque et équipement archéoniques offert aux acheteurs du Pass, on devrait, en gardant la même logique, le retrouver avec le numéro suivant 7005000001873... Sauf que ce bonus, se retrouve un numéro plus loin : 7005000001874.

Pour, RiuBert, vous l'avez compris, il est probable que le numéro 7005000001873 soit réservé pour un onzième combattant DLC (le septième du Fighters Pass vol.2) Alors certes ce n'est qu'une hypothèse et le numéro 7005000001873 est peut-être réservé pour un costume Mii ou autre, mais en même temps ça se tient. En tout cas, on suivra ça de près et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, retrouvez toutes les infos concernant Super Smash Bros. Ultimate dans nos news précédentes et notre test complet.

Source : Nintendolife