Super Smash Bros. Ultimate : Sora, Master Chief... Nos prédictions sur le dernier personnage

"L'ultime rencontre" de Super Smash Bros. Ultimate nous donne rendez-vous dans seulement quelques heures ( le 5 octobre à 16 heures sur le lien ci-dessous ), nous n'avons jamais été aussi proches de la conclusion du roster du dernier Smash. Après moult DLC, moult surprises et beaucoup d'émotions, l'aventure touche enfin à sa conclusion. Qui sera le dernier personnage du Fighter Pass Vol 2 ?

Après la Plante Piranha le 1er février 2019 , Joker de Persona 5 le 17avril 2019 , Le Héros de Dragon Quest le 31 juillet 2019 , Banjoo et Kazzoie le 5 septembre 2019 , Terry Bogard le 6 novembre 2019 , Byleth de Fire Emblem Three Houses le 28 janvier 2020 , Min-Min, d'Arms le 29 juin 2020 ,Steve de Minecraft le 14 octobre 2020 , Sephiroth le 23 décembre 2020 , Pyra et Mythra, de Xenoblade Chronicles 2 le 4 mars 2021 et enfin Kazuya Mishima de Tekken le 29 juin 2021 , il est temps de découvrir le dernier personnage prévu par Sakurai.

À la rédac' de Nintendo-master, les avis et les prédictions sur ce personnage final vont bon train. Voici quelques unes de nos prédictions avant le grand reveal.

Me concernant, je ne pense pas que le dernier personnage de Super Smash Bros. Ultimate sera le premier venu. Comme indiqué, il s’agit du tout dernier personnage en DLC à venir dans le jeu, ce qui marque la fin d’une longue aventure avec Masahiro Sakurai, où l’on a tenté de deviner des mois durant, avec plus ou moins de succès l’identité des personnages DLC. Si une bonne partie des personnages sont issus de partenariats avec d’autres développeurs, je pense que le dernier DLC sera pour le coup un personnage issu de l’univers de Nintendo pour marquer le coup. Si Waluigi aurait pu être le personnage parfait afin de calmer ses fans, je ne pense pas qu’il ait les épaules assez larges pour porter le poids de cette « reponsabilité » de dernier personnnage, à moins que Sakurai ne pousse le troll jusqu’au bout. A vérifier demain, mais personnellement je pense que ce sera un personnage Nintendo, issu d’une de leur licence les plus populaires.

Pour ma part je miserais (ou espèrerais) sur le chasseur. Monster Hunter est une licence importante sur les consoles Nintendo et un tel personnage pourrait avoir sa place dans le roster. Quant au style, il pourrait alterner entre corps à corps et distance. De plus, il pourrait bénéficier de l'appui d'un Palico et/ou Chumsky via ses coups spéciaux ou Smash. Smash Ultimate proposant 8 soins, on peut imaginer plusieurs sets comme le Rathalos ou le Deviljho.

C-Ptique mise quant à lui sur le Masterchief d'Halo, au vu du rapprochement entre Nintendo et Microsoft. Sinon il verrait bien aussi Boxboy ou Ace Attorney, deux personnages issus de licences mine de rien assez fortes et qui ne devraient que gagner en popularité.

Arwenna Vampyr et Asuna0506 se sont mises d'accord sur l'arrivée de Sora de Kindgom Hearts dans Smash en tant que dernier personnage.

Pour ma part je miserais moi aussi sur Sora dans Smash. Ce serait une belle occasion pour Nintendo d'ajouter à la fois un personnage emblématique du jeu vidéo et de combler les fans. De plus cela permettrait aussi d'ajouter de nouvelles musiques de Final Fantasy dans le jeu mais aussi et pour la première fois des musiques issues de Disney, ce qui marquerait les esprits. Cependant, je suis aussi quelque peu convaincu que cela n'arrivera pas puisqu'à mes yeux, le dernier personnage du Fighter Pass Vol 2 se devrait d'être issu de Nintendo directement pour boucler la boucler. Si tel est le cas je verrais bien DJ Octave de Splatoon ou bien Impa d'Hyrule Warriors l'ère du Fléau.

Et vous, quelles sont vos prédictions ? Qui aimeriez-vous voir dans Super Smash Bros. Ultimate ?