Les jeux des studios Microsoft resteront exclusifs aux consoles Microsoft

Dans une interview accordée au site kotaku.com, Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox chez Microsoft mais aussi de Microsoft Studios (l'ensemble des studios de développement que possède Microsoft) a clarifié son positionnement vis-à-vis de Nintendo.

Après avoir rappelé combien les relations entre les deux firmes étaient excellentes et avoir souligné à quel point elles travaillent en synergie, Phil Spencer a profité de l'interview pour indiquer qu'il ne pensait pas que les sorties de titres issus des studios Microsoft soient automatiques sur les systèmes Nintendo.

Cette déclaration intervient après de nombreuses sorties de jeux, citons par exemple la duologie des jeux Ori dont le second épisode Ori and the Will of the Wisps vient tout juste de sortir sur la Nintendo Switch, ou encore le prêt de personnages appartenant à Microsoft tel Banjo & Kazooie qui débarquèrent dans Super Smash Bros. Ultimate le 5 septembre 2019.

Phil Spencer est donc là pour calmer les ardeurs des fans de Nintendo qui pouvaient commencer à penser que la sortie des jeux issus des studios propre à Microsoft allaient être quasiment automatique alors qu'un rachat de l'éditeur Bethesda vient tout juste de faire grand bruit.

Adieu donc la certitude de voir débarquer sur Switch les dernières itérations des séries Wolfenstein, The Elder Scrolls ou encore à une éventuelle suite à Doom Eternal qui, quant à lui, doit toujours sortir sur Switch dans les mois qui viennent.

Pour Phil Spencer, la sortie "au cas par cas" des jeux issus des studios Microsoft n'est probablement pas quelque chose d'envisageable. En effet, Xbox préfére privilégier ses consoles, le PC, surtout via, bien sûr, son abonnement Game Pass. Les sorties sur Switch étaient avant tout des vœux de la part des équipes de développement et non de la part de Microsoft lui-même.

Il ne reste plus aux fans de Bethesda ou des autres productions de studios Microsoft qu'à attendre et à prier pour voir d'autres portages sur Switch.