Super Smash Bros. Ultimate - Sakurai prouve que tous les personnages sont équilibrés

Toujours présent sur Youtube, Masahiro Sakurai vient de dévoiler une belle information dans sa dernière vidéo. En effet, le papa de Kirby et de Super Smash Bros. vient de dévoile la moyenne du taux de victoire des personnages de son dernier bébé Super Smash Bros. Ultimate. Avec un taux variant de 47.18% de victoire pour le personnage le plus "faible" de Super Smash Bros. Ultimate et de 51.43% pour son plus "fort", le jeu prouve bien que chaque personnage a ses chances pour arracher la victoire à ses adversaires.

Ces données, tirées de l'analyse des combats en ligne de Super Smash Bros. Ultimate viennent mettre fin à l'éternel débat de l'équilibrage des personnages du Super Smash Bros. le plus complet avec pas moins de 89 combattants jouables. Masahiro Sakurai profite même de l'occasion pour déclarer qu'il serait difficile de faire varier ce taux sans casser complétement l'équilibrage du jeu :

Pour Smash Bros. Ultimate, nous disposons de données concernant les taux de victoire dans les combats en ligne. Il s'agit de données réelles recueillies dans le monde entier, on peut donc affirmer qu'il s'agit de données mondiales impartiales, sans aucun parti pris. Ces données nous indiquent que tout combattant a une chance de remporter un match. En fait, il serait difficile d'encore plus les équilibrer.

Qui est votre main sur Super Smash Bros. Ultimate ?