Le prochain jeu Donkey Kong ne sera pas un jeu Donkey Kong Country

Avec la perspective d'un Nintendo Direct qui se profile à l'horizon, les rumeurs se bousculent et des tas de jeux sont annoncés en avant-première mondiale. Ainsi, une rumeur, à priori née sur 4Chan dans un post supprimé depuis, prétend que le prochain Nintendo Direct contiendra notamment Metroid Prime 2 Remastered, les remakes de The Legend of Zelda : Oracle of Seasons / Oracle of Ages ou encore un nouveau jeu Donkey Kong Country pour les 30 ans de la série .

Et pourquoi pas ? Metroid Prime Remastered est bien sorti l'année dernière par surprise sur Nintendo Switch et The Legend of Zelda : Link's Awakening a bien eu droit à un remake...

Quant à un nouveau Donkey Kong Country, on serait presque tenté d'écrire que ça tombe sous le sens. Donkey Kong s'est incrusté un peu partout, ces derniers temps. On l'a vu dans le film Mario et il a eu droit à ses propres boîtes de LEGO Mario Par ailleurs, le mois prochain , il reviendra balancer ses tonneaux dans Mario vs. Donkey Kong sur Nintendo Switch. Et puis la zone Donkey des parcs SUPER NINTENDO WOLRD ne s'appelle-t-elle pas Donkey Kong Country ? Avec tout ça, pas besoin d'être un "insider" pour penser que le retour de Donkey Kong Country, c'est pour bientôt.

Sauf que pour le spécialiste en rumeurs (pour ne pas dire en fuites) Necro du site Universo Nintendo, c'est faux. D'après lui, le prochain grand jeu Donkey Kong ne ferait pas partie de la licence Donkey Kong Country. Ouch. Pour rappel, depuis des années de nombreuses rumeurs circulent sur un "grand jeu" Donkey Kong, parfois en 2.5D, d'autres fois en 3D monde ouvert. Une rumeur récente prétend même que le prochain nouveau jeu DK sera un jeu Mario !

Avec tout ça, on a une chance d'avoir visé juste. Evidemment, on devra attendre que Nintendo se décide à levé le voile sur ce nouveau jeu DK- car on peut au moins affirmer une chose : il y aura un nouveau jeu Donkey Kong (un jour).

