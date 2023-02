The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera probablement vendu à 70€ sur l'eShop

Parce qu'il le vaut bien ?

Mise à jour : 69,99€ sera probablement le prix de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom car comme des lecteurs nous l'ont fait remarquer, 69,99€ , c'est toujours le prix de The Legend of Zelda Breath of The Wild, près de 6 ans après sa sortie ! C'est à priori le prix réservé aux très gros jeux sur l'eShop même si en version boîte, on pourra sûrement le trouver moins cher. Notez que certains sites marchands ont désactivé leur précommandes, probablement pour les ouvrir officiellement après le Direct. Ca reste malgré tout une info à confirmer, naturellement. Rendez-vous, ce soir 23h (heure de Paris) pour en avoir le cœur net.

News originale :

Nous serons nombreux, demain à 23h (heure de Paris) pour suivre le premier Nintendo Direct de l'année dans lequel on espère évidemment des nouvelles de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, attendu en mai prochain (voir ici pour les détails.) Selon toute vraisemblance, on peut penser qu'au moins, à la suite du Direct, les précommandes du jeu seront officiellement ouvertes. En attendant, le site Nintendo Life a relevé que l'espace de quelque temps la fiche officielle de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur Nintendo.com a affiché, semble-t-il, le prix du jeu: 69,99$ (soit 69,99€ - c'est simple comme conversion). Alors, à ce stade, on ne sait pas s'il s'agit d'une erreur ou si The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, sera vendu sur l'eShop à ce prix là. Généralement les jeux Nintendo ne dépassent pas 59,99€ mais pour les "gros" jeux, le prix peut monter.

Alors votre body est-il toujours ready pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, qu'il coûte 59,99€ ou 69,99€ ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

