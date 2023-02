The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom confirme sa date de sortie avec un nouveau trailer

On l'attendait et on a pas été déçu. Comme convenu, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom était la dernière annonce du Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Le jeu a eu droit a un nouveau trailer montrant beaucoup plus d'éléments et de séquences, cette fois-ci, bien plus proches du jeu précédent. Nous vous laissons découvrir cette vidéo ci-dessous qui sera à coup sûr décryptée image par image. Nintendo a aussi dévoilé un amiibo et une édition collector- mais pas celle "attendue"- voir là pour les détails

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

