Indie World : nouveau Nintendo Direct des jeux indépendants à suivre aujourd'hui à 18h

Rappel pour tous ceux qui ont une Nintendo Switch et sont curieux de savoir quels jeux indépendants vont débarquer prochainement sur leur console d'ici peu. Aujourd'hui, dès 18 heures (heure de Paris) Nintendo nous propose de découvrir un nouvel épisode de sa série Indie World. Pour mémoire, il s'agit d'une vidéo de type "Nintendo Direct" d'une durée de 20 minutes qui va nous présenter les prochains Nindies qui viendront grossir le catalogue de l'eShop dans les jours et semaines à venir. On peut même espérer de nouveaux titres dès aujourd'hu i. Alors ne ratez pas ce moment toujours festif pour les fans et rendez-vous ici-même pour suivre avec nous ce nouvel Indie World à 18 heures .

Evidemment dans la foulée, on vous détaillera tout et on vous fera un debrief avec toutes les infos à retenir.