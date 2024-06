Perfect Dark et Turok, les hits N64 disponibles dans une nouvelle application Nintendo Switch Online "Pour public Averti"

Suite au Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), de nombreux possesseurs de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel se sont sans doute rués sur les applications GBA et Nintendo 64 de la console afin de jouer aux nouveaux jeux annoncés.

Seulement si The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords et Metroid: Zero Mission ont bien été ajoutés au catalogue de la bibliothèque de jeux GBA, Turok: Dinosaur Hunter et Perfect Dark ne sont pas disponibles sur l'application N64...

En même temps, c'est normal. Si vous avez bien regardé le Direct (et pas foncé comme un fou sur votre console dès l'annonce de la sortie de Perfect Dark par exemple) vous avez forcément noté que les jeux ont été ajoutés à une toute nouvelle application N64 "Pour public averti".

Pour jouer à Turok: Dinosaur Hunter et Perfect Dark, il vous faut donc télécharger une nouvelle application sur l'eShop qui désormais recevra les jeux "violents (ou dans tous les cas estampillés PEGI 16) de la Nintendo 64. Une fois l'application téléchargée, vous pourrez donc enfin redécouvrir le chef d'œuvre de Rare, Perfect Dark, vraie-fausse suite de GoldenEye 007

Notez qu'au Japon, une application similaire (18+) existe depuis l'année dernière.

Retrouvez toutes les infos et toutes les annonces du Nintendo Direct de juin 2024 dans notre news récap'

----------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

LIRE AUSSI :