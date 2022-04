Les jeux Game Boy et GBA bientôt sur Nintendo Switch - L'émulateur GB officiel de Nintendo vient de fuiter sur le net

C'est une rumeur qui court depuis longtemps et qui semble aujourd'hui se confirmer : les bibliothèques de jeux Game Boy et Game Boy Advance pourraient bientôt être ajoutées au Nintendo Switch Online + Pack additionnel (l'abonnement "Plus" du NSO dont vous pouvez retrouver les infos ICI.) C'est en tout cas, ce que l'on peut déduire en découvrant les fichiers qui ont fuité sur 4Chan avant d'être relayés sur Twitter par @trashbandatcoot. On y découvre des images des émulateurs Game Boy (appelé "Hiyoko") et GBA (appelé "Sloop") développés par le studio français NERD (pour Nintendo European Research & Development.) Pour rappel, NERD, que nous vous avions présenté dans cet article spécial, est une filiale de Nintendo que l'on retrouve notamment derrière les mini consoles de Nintendo, l'écran auto-stéréoscopique de la 3DS, la console virtuelle NDS et le navigateur Internet de la Wii U, la technologie d'apprentissage du Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima ou encore l'émulateur GameCube créé pour Super Mario 3D All-Stars​- plus de détails sur leur site officiel. Si cela se confirme, c'est incontestablement un gage de qualité. Pour le moment, il semble que, bien que fonctionnels, les émulateurs ont encore quelques bugs...

En attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous quelques captures d'écran des leaks partagés sur 4Chan. Vous y verrez quelques titres bien connus comme Super Mario Land, Golden Sun et sa suite, etc. Rappelons tout de même que pour le moment, aucune annonce officielle n'a été formulée par Nintendo et que même si NERD travaille sur ces applications, elles mettront peut-être du temps avant d'arriver- si elles arrivent un jour.

*Notez que l'image d'en-tête est un mock-up

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL — Trash_Bandatcoot (@trashbandatcoot) April 18, 2022