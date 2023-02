Katamary Damacy Reroll gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online et à 4,99€ sur l'eShop

Lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) on a découvert que le second opus de la série Katamary Damacy, initialement sorti en 2005 sur PS2, allait avoir droit à sa version "REROLL" augmentée (voir là pour plus de détails). En attendant sa sortie, dès aujourd'hui, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent télécharger et jouer gratuitement à Katamary Damacy Reroll, remaster du premier opus. Disponible via l'offre jeux à l'essai, Katamary Damacy Reroll est donc jouable intégralement, sans aucune restriction dès aujourd'hui, pendant sept jours . Si vous ne connaissez pas encore ce titre délirant et unique en son genre, c'est donc le bon moment de parfaire votre culture vidéoludique. Par ailleurs, si le jeu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné ou que vous voulez continuer à rouler jouer après le 26 février, sachez que le titre bénéficie d'une réduction de prix sur l'eShop et qu'il est disponible actuellement au prix de 4,99€ (au lieu de 19,99€ ). Une très bonne affaire (qui roule) sachant que sur Nintendo Switch, le jeu n'est disponible que sur l'eShop (en Europe tout du moins).

Quant à We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie, le second remaster, le jeu sera disponible le 2 juin 2023 sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch (sur l'eShop et en magasin, cette fois.)

La Nintendo Switch est prête à rouler... Et vous ? Le prince que rien ne peut arrêter est de retour pour refaire rouler tout ce qu'il trouve ! Lorsque le Roi du Cosmos détruit les étoiles du ciel par accident, c'est à vous, son fils adoré haut comme trois pommes, qu'il ordonne de redonner à la voûte céleste son éclat. Partez à l'aventure avec le Roi et le Prince du Cosmos, et restaurez l'éclat des étoiles, chez vous, en déplacement, et en HD ! Le jeu d'amoncellement est de retour avec des graphismes mis à jour, des scènes cinématiques refaites, et le tout, en HD ! Contrôlez le katamari grâce aux commandes gyroscopiques des Joy-Con, tournez-les et secouez-les pour effectuer un Prince Dash en mode plateau. Jouez en multijoueur avec un ami grâce aux deux Joy-Con sur la Nintendo Switch.

