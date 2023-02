WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE - Un remaster du jeu d'action déjanté débarque sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des titres complètement WTF, on notera lors du Nintendo Direct la présence de WE LOVE KATAMARI REROLL+ ROYAL REVERIE, un remaster complet du jeu d'action éponyme, qui sera disponible à partir du 2 juin 2023 sur Nintendo Switch ainsi que sur différents supports.

Les joueurs replongeront dans l'univers de Katamari pour courir et collecter des tas d'objets dans une salle de classe, un zoo, le monde et l'espace, tandis que le petit prince aura pour mission de faire revenir le scintillement des étoiles dans le ciel. Ils pourront rouler seuls ou à plusieurs dans le mode multijoueur hors ligne pour rouler avec un ami et faire le plus grand Katamari.

Ce remaster proposera de nouvelles fonctionnalités, dont cinq nouveaux défis qui ramèneront les joueurs à l’enfance du Roi de Tout le Cosmos. Ils pourront également prendre des photos avec la caméra selfie et personnaliser leur liste de musique de fond avec leurs morceaux préférés de We Love Katamari.

Pour les joueurs qui ont hâte de faire le tour du monde, le jeu Katamari Damacy REROLL précédemment sorti sera disponible en version d’essai sur Nintendo Switch du 20 au 26 février. Les joueurs disposant d’un abonnement Nintendo Switch Online pourront télécharger gratuitement Katamari Damacy REROLL depuis le Nintendo eShop et en profiter pendant cette durée limitée.