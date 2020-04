My Nintendo : un coup d’œil sur la nouvelle application qui permet d'acheter des jeux, voir des vidéos, etc

Hier, Nintendo Japon a sorti une nouvelle application My Nintendo permettant aux possesseurs de Nintendo Switch, détenteurs d'un compte Nintendo de retrouver et de centraliser toutes les informations les concernant sur consoles Nintendo. Ainsi l'application permet de rester connecté au Nintendoverse en permanence en recevant les dernières infos de la société, de rechercher mais aussi d'acheter directement des jeux Nintendo Switch, de consulter ses listes de jeux sur Nintendo Switch mais aussi sur Wii U et 3DS et d'accéder à différentes statistiques. L'application permet en outre d'être identifié facilement lors d’événements spéciaux grâce à son propre QR Code.

Disponible uniquement au Japon sur Google Play Store et Apple App Store, cette application reflète tout à fait la politique actuelle de Nintendo qui veut se diversifier sans se disperser et au contraire en reliant toutes ses activités. En attendant de savoir, si cette application sera disponible prochainement en Europe, retrouvez quelques images et un petit tour du propriétaire par le site GameXplain.