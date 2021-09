En plus des jeux Game Boy et Game Boy Color, d'autres plateformes rétro pourraient arriver sur Nintendo Switch

C'est une rumeur qui court depuis pas mal de temps mais qui a rebondi ces derniers jours suite à un article de Nintendo Life. Nintendo s'apprêterait à ajouter le catalogue de jeux Game Boy et Game Boy Color à son service Nintendo Switch Online. Et si pour le moment, cela reste malgré tout une rumeur, le site Eurogamer en a rajouté une couche en affirmant que ses propres sources avaient corroboré l'arrivée des jeux Game Boy / Game Boy Color sur le service Une façon pour Nintendo de renouveler son offre et de contenter les abonnés au Nintendo Switch Online. D'après Eurogamer Nintendo envisagerait d'ailleurs "d'autres plates-formes rétro". Rappelons que sur 3DS et sur Wii U, il est déjà possible de jouer à des jeux Game Boy et Game Boy Color mais aussi à des jeux provenant d'autres consoles comme la N64, la GBA, la Nintendo DS, le Turbo Grafx ou encore la Game Gear.

Avec la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) (voir détails ICI) Nintendo pourrait être tenté d'apporter une mise à jour et quelques nouveautés comme cela avait été le cas à la sortie de la New 3DS...Un nouveau Nintendo Direct pourrait peut-être aussi nous éclairer sur la question... En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

