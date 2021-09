[Rumeur] La bibliothèque de jeux Game Boy et Game Boy Color pourrait débarquer sur Nintendo Switch

C'est une rumeur qui court depuis pas mal de temps : le catalogue de jeux Game Boy et Game Color pourrait rejoindre ceux de la Super Nintendo et de la NES sur le Nintendo Switch Online. Tout est parti d'un datamine de l'application du Nintendo Switch Online datant de 2019 laissant penser que deux nouvelles consoles allaient rejoindre la bibliothèque de jeux rétro du Nintendo Switch Online... Cependant, depuis, on attend toujours... Il est vrai aussi qu'avec la crise que traverse le monde actuellement, il est possible que les plans de Nintendo aient été retardés. En tout cas, le spécialiste des rumeurs NateDrake pense toujours que Nintendo pourrait faire une annonce prochaine à ce sujet et le site Nintendo Life est d'accord. D'après leurs sources, le catalogue Game Boy et Game Boy Color serait bien prévu sur Nintendo Switch au contraire de celui de la Game Boy Advance qui ne serait pas encore à l'ordre du jour.

Evidemment, ce ne sont que des rumeurs et pour le moment, donc, rien n'est sûr. Pour autant, il est clair que la Nintendo Switch serait un super moyen de rejouer à certains grands titres de la petite console portable. Il suffit de voir ce que donnent les quelques titres GB et GBC disponibles sur 3DS pour s'en convaincre... Alors qu'un Nintendo Direct pourrait bien débarquer dans les prochains jours, voilà une annonce qui ferait surement plaisir à de nombreux joueurs. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife