Nintendo Switch Online: Playtest Program de retour sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails

Souvenez-vous, l'année dernière, Nintendo a proposé aux abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel de tester un mystérieux jeu...

Bien que les participants à cette béta géante aient tous signé une clause de non-divulgation, des fuites ont malgré tout révélé qu'il s'agissait d'une sorte de Minecraft à la sauce Nintendo jouable à plusieurs en ligne en coopération.

Si vous avez raté cette occasion ou que vous êtes simplement curieux, sachez que vous allez avoir une seconde chance dès la fin du mois puisqu'un second Nintendo Switch Online: Playtest Program est prévu entre le 29 juillet et le 11 août 2025 .

Ce test concerne le même service que celui pour lequel un précédent test avait été effectué en octobre 2024.

Notez que cette fois-ci, il sera possible de tester le "jeu" sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. Pour rappel, pour y participer, il faut toujours avoir plus de 18 ans et, être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Vous devez aussi disposer d'un compte Nintendo dont le paramètre de pays/région indique : Japon, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Canada, Brésil ou Mexique.

Si vous voulez être l'un des 40 000 participants prévus, veuillez créer un dossier de participation sur le site de Nintendo à partir de ce soir minuit (heure de Paris) . Il faudra ensuite candidater entre le lundi 21 et le mercredi 23 juillet . Plus de détails ci-dessous.

Modalités de candidature Durée du Playtest Mardi 29/07/2025 03:00 (HAEC) - Lundi 11/08/2025 02:59 (HAEC) Conditions d'éligibilité Disposer d'un abonnement au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel à compter du vendredi 18/07/2025 à 00:00 (HAEC).

à compter du vendredi 18/07/2025 à 00:00 (HAEC). Avoir 18 ans ou plus à compter du vendredi 18/07/2025 à 00:00 (HAEC).

Disposer d'un compte Nintendo dont le paramètre de pays/région indique : Japon, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Canada, Brésil ou Mexique. Comment candidater Il est possible de candidater individuellement ou en groupe, si l'ensemble des membres du groupe remplissent les conditions d'éligibilité.

Jusqu'à quatre personnes peuvent candidater ensemble. Que vous candidatiez individuellement ou en groupe, le contenu du jeu sera identique. Sur le site dédié aux participants, une partie de vos données de sauvegarde sera commune à tous les membres du groupe.

Nous vous demandons de ne pas divulguer le contenu du Nintendo Switch Online: Playtest Program ou du site web dédié, ni d'en discuter. Si vous participez en tant que groupe, nous vous demandons de circonscrire vos communications et échanges d'information aux limites de votre groupe. Au Japon, les participants seront sélectionnés par tirage au sort si le nombre de candidats est trop élevé. En dehors du Japon, les participants seront sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le Playtest devrait compter environ 40 000 participants du monde entier. Même si vous candidatez en tant que groupe, la sélection se fera au niveau individuel. Candidater en tant que membre d'un groupe n'a pas d'impact sur la probabilité d'être ou non sélectionné.

Seule une candidature par compte Nintendo est possible. Vous ne pouvez pas participer à plusieurs candidatures différentes. Étape 1 : Créer une candidature Samedi 1 9/07/2025 00:00 (HAEC) - Lundi 21/07/2025 16:59 (HAEC) Veuillez créer votre candidature d'ici le lundi 21/07/2025 à 16:59 (HAEC). Candidater individuellement Veuillez créer votre candidature d'ici au lundi 21/07/2025 à 16:59 (HAEC). Candidater en tant que membre d'un groupe La personne représentant le groupe doit créer une candidature et envoyer une URL d'invitation aux autres membres du groupe

Les personnes qui reçoivent l'URL d'invitation doivent se connecter à leur compte Nintendo pour participer à la candidature.

Tous les membres du groupe doivent remplir les conditions d'éligibilité et leur compte Nintendo doit être réglé sur le même paramètre de pays/région. Étape 2 : Candidater Lundi 21/07/2025 17:00 (HAEC) - Mercredi 23/07/2025 16:59 (HAEC) Suivez les étapes indiquées à l'écran de la candidature que vous avez créée. Dans le cas d'une candidature de groupe, la candidature doit être déposée par la personne représentant le groupe.

Si la participation est élevée, la sélection se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Cette sélection commencera le lundi 21/07/2025 à 17:00 (HAEC).

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

A ne pas rater: notre test complet de la NINTENDO SWITCH ,

LIRE AUSSI : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

Et toujours :

------------------------------------------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

Voir aussi :

Source : Nintendo