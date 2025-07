Nintendo demande toujours de ne rien révéler ni même de discuter du nouveau Nintendo Switch Online: Playtest Program sur NSW1 et NSW2

Et c'est reparti pour un tour. Après un premier Playtest Program organisé l'année dernière, Nintendo invite près de 40 000 abonnés (contre 10 000 la première fois) au Nintendo Switch Online + Pack additionnel à tester un nouveau jeu mystérieux...

Vous pouvez retrouver tous les détails dans notre news spéciale.

Pour mémoire, il s'agit de tester une sorte de jeu de construction façon Minecraft jouable à plusieurs en ligne en coopération.

Il y a peu d'images et de vidéos sur ce programme car Nintendo avait exigé des participants, la non divulgation d'infos, d'images et de vidéos (alors que la fonction capture de la console n'avait visiblement pas été désactivé...) et que la firme a fait le ménage sur le net...

Pour ce nouveau test, désormais aussi disponible sur Nintendo SWITCH 2, Nintendo demande aussi aux futurs participants de ne rien révéler du contenu du Playtest Program ni même d'en discuter, sic e n'est entre les membres de son groupe (si vous décidez de participer à plusieurs)

Nous vous demandons de ne pas divulguer le contenu du Nintendo Switch Online: Playtest Program ou du site web dédié, ni d'en discuter. Si vous participez en tant que groupe, nous vous demandons de circonscrire vos communications et échanges d'information aux limites de votre groupe.

Sachant que c'était déjà difficile avec 10 000 participants, d'éviter les fuites, donc avec 40 000, cela risque d'être un peu compliqué;

Par ailleurs, si vous avez participé au premier Playtest Program, le site de Nintendo nous apprend que vous aurez droit à des informations spéciales qui vous seront données à partir de samedi .

Evidemment, nous vous en reparlons très vite. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

