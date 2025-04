Star Wars Outlaws : le jeu le plus impressionnant de la Nintendo Switch 2 selon Digital Foundry

Le Nintendo Direct du 2 avril dernier (voir tous les détails ICI) a enfin levé le voile sur la Nintendo SWITCH 2 qui sera disponible le 5 juin prochain .

Pour tous les fans de Nintendo, la console représente un vrai bond en avant. Certes, la console n'est pas au niveau d'une PS5 ou d'une Xbox Series mais en même temps, personne ne s'attendait à ce que la console ait une telle puissance; et après huit années de Nintendo Switch, la Nintendo SWITCH 2 ouvre de nouvelles perspectives d'autant plus que Nintendo semble bien décidé à élargir son cercle de gamers avec un line-up moins "Nintendoesque" qu'attendu.

Pour Digital Foundry, la Nintendo SWITCH 2 est, à priori, du niveau d'une PS4 mais avec des composants plus modernes. Pour le moment cependant, les spécialistes du célèbre site, connu pour ses analyses de performances pointues, ne peuvent se baser que sur des démos et des vidéos et il faudra voir ce que cela donnera avec les premiers jeux, une fois qu'ils seront sortis.

Lors du Nintendo Direct, un jeu présenté brièvement, les a tout de même surpris : Star Wars Outlaws.

Dans la vidéo d'analyse de Digital Foundry, Richard Leadbetter, rédacteur technique du site, a trouvé le passage du Direct consacré à Star Wars Outlaws, presque trop beau pour être vrai. Pour lui, "il s'agit d'un jeu technologiquement exigeant sur le nouveau moteur Snowdrop d'Ubisoft Massive" et "le fait qu'il tourne sur ce type de matériel est assez époustouflant"...

Oliver Mackenzie, collaborateur du site, est du même avis, d'autant plus que contrairement à Elden Ring ou Street Fighter 6, Star Wars Outlaws n'existe pas sur PS4 ce qui en fait "un portage vraiment excitant" et peut-être même "un portage impossible" avec sa taille imposante et ses fonctionnalités comme le ray tracing.

En conclusion, Alex Battaglia, producteur vidéo chez Digital Foundry, estime que Star Wars Outlaws est, à ce jour, "le jeu le plus ambitieux techniquement que nous ayons vu mentionné comme ayant été porté sur Switch 2, et de loin".

Star Wars Outlaws n'a pas, pour le moment, de date de sortie précise mais il est prévu cette année sur Nintendo SWITCH 2. En attendant d'autres détails et peut-être une vraie démo du jeu sur Nintendo SWITCH 2, retrouvez un trailer de la version PS5 et une présentation de Star Wars Outlaws ci-dessous.

À propos de Star Wars Outlaws Découvrez le tout premier jeu d'action-aventure Star Wars™ en monde ouvert et explorez des lieux mémorables, légendaires ou inédits, dans toute la galaxie. Risquez le tout pour le tout dans la peau de la hors-la-loi Kay Vess, déterminée à gagner sa liberté et à débuter une nouvelle vie. Fricotez avec les pires gangsters de la galaxie et naviguez entre les syndicats criminels grâce à votre maîtrise du blaster, vos talents de voleuse et votre don pour la manipulation. La galaxie regorge d'opportunités pour qui est prêt à prendre des risques. DÉCOUVREZ TOUTE UNE GALAXIE D'OPPORTUNITÉS Visitez des villes débordant d'activité et des cantinas animées. Foncez dans d'immenses zones extérieures sur votre speeder. Chaque lieu regorge de nouvelles aventures, de défis uniques et de récompenses alléchantes, à condition de savoir prendre des risques. VIVEZ UNE HISTOIRE DE HORS-LA-LOI ORIGINALE Menez l'existence sur le fil d'une véritable hors-la-loi. Gardez la maîtrise en toute situation, avec Nix à vos côtés : battez-vous avec votre blaster, venez à bout de vos ennemis grâce à votre furtivité et vos gadgets ou distrayez vos ennemis au bon moment pour prendre l'avantage. EXÉCUTEZ DES MISSIONS AUX LOURDS ENJEUX Acceptez des missions aussi risquées que lucratives auprès des syndicats criminels. Volez des marchandises précieuses, infiltrez des lieux secrets et dupez vos adversaires en vous frottant aux pires gangsters de la galaxie. Chaque décision affectera votre réputation, en bien ou en mal. PRENEZ LES COMMANDES Pilotez votre vaisseau, le Trailblazer, et livrez-vous à des combats spatiaux palpitants contre l'Empire et d'autres adversaires. Pourchassez, esquivez et attaquez au bon moment pour avoir l'avantage.

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 . En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

LIRE AUSSI :