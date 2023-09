Un Mario 3D en monde ouvert pour le lancement de la Nintendo Switch 2

Dans la famille des spécialistes en rumeurs Nintendo, je voudrais Zippo, un leaker bien connu quoique controversé car souvent accusé d'enfoncer des portes ouvertes et de reprendre à son compte des rumeurs lancées par d'autres ou encore de faire de pures extrapolations (comme lorsque par exemple, il annonce fièrement par exemple, un Nintendo Direct pour septembre, alors que depuis la nuit des temps, il y en a toujours un en septembre ...). Autant dire que ce qui suit doit être pris avec du recul en attendant de pouvoir confronter tout ça à la réalité des faits.

Dans un article, présenté comme une enquête sur le Nintendo EPD 8 (ou EPD Tokyo), un des 11 groupes de la division Nintendo Entertainment Planning & Development, en charque du développement des jeux chez Nintendo et qui s'est occupé notamment de Super Mario Odyssey (, Zippo dresse la liste qui y serait actuellement en développement et qui devraient sortir prochainement sur la prochaine console de Nintendo.

D'après lui, le groupe serait actuellement en train de développer le jeu Princess Peach: Showtime! Cela n'a en aucune manière été confirmé mais Zippo l'affirme, Princess Peach: Showtime! est actuellement développé en interne. Il en veut pour preuve que le titre de la princesse reprendrait des actifs de Super Mario Odyssey...Le groupe développerait aussi un jeu Donkey Kong, autre que le Mario vs. Donkey Kong dévoilé récemment. le jeu serait en développement depuis longtemps et sa sortie serait désormais planifié sur la prochaine console de Nintendo.

Evidemment, le climax de l'article concerne le nouveau jeu Super Mario en 3D qui serait actuellement en développement. Il s'agirait selon Zippo du premier Mario 3D en monde ouvert. ce ne serait pas une suite de Super Mario Odyssey mais un tout nouveau jeu entraînant la série dans une nouvelle direction. le jeu serait prévu sur Nintendo SWITCH 2 et serait même prévu pour être son jeu de lancement.

Evidemment, comme souvent avec Zippo, ces révélations peuvent tout à fait coller avec ce que l'on connaît de Nitnendo qui aime alterner avec ses licences, jeux 2D et jeux 3D. Par ailleurs, Super Mario 3D World + Bowser's Fury nous a déjà donné un avant-goût de ce que pourrait être un jeu Mario 3D en monde ouvert. Et, évidemment, notre body is ready !

En attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve, chacun se fera son idée et n'hésitez d'ailleurs pas à la partager en commentaires.

Extrait du blog de Zippo