Nintendo Switch 2 : les fans commencent, deux mois avant la sortie de la console, à camper devant les stores de Nintendo

Il faut de tout pour faire un monde. Alors que le lancement de la Nintendo SWITCH 2, n'est prévu que dans un peu moins de deux mois , les "super fans" ont déjà pris les devants (dans tous les sens du terme).

En effet, il semblerait que certains aient commencé à camper devant les Nintendo Store de New-York et de San-Francisco, histoire d'être les premiers à récupérer une console, et ainsi entrer dans la grande histoire du Nintendoverse. Bon, en même temps, c'est un peu une tradition aux Etats-Unis et certains "super fans" comme Alex CND et TriForce Johnson ont même atteint une certaine notoriété...

Ainsi, un certain ChikenDog a entrepris de documenter son aventure devant le store de Nintendo à New York avec des publications quotidiennes sur les réseaux tandis que le fan Super Café est déjà devant le Nintendo Store de San Francisco qui n'ouvre pourtant officiellement ses portes que le 15 mai prochain .

Espérons pour eux, et pour toutes celles et ceux qui auraient l'idée de les rejoindre que la sortie de la Nintendo SWITCH 2 ne soit pas finalement reportée aux Etats-Unis...

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

Lire aussi :

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH

Lire aussi : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT SPECIAL NINTENDO SWITCH 2

First in line for the Nintendo Switch 2 gonna be camping out for 2 months can’t wait to see what happens throughout my journey! #NintendoSwitch2 #NintendoNYC #nintendostoreus pic.twitter.com/Vb7wrmk52y