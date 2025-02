Nintendo SWITCH 2 : les nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump vont-elles impacter le prix de la nouvelle console de Nintendo ?

Le 2 0 janvier dernier , Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis .

A peine investi, ce dernier a signé tout un tas de décrets et imposé de nouveaux droits de douanes, déclenchant une nouvelle guerre commerciale sans précédent.

Il a ainsi réhaussé les droits de douane de 10 % supplémentaires sur tous les produits en provenance de Chine, instauré 25% sur l'aluminium et l'acier et désormais, il impose des droits de "douanes réciproques" sur tous les produits importés.

Cette nouvelle politique tarifaire agressive va forcément avoir des répercussions dans le monde entier et alors que Nintendo s'apprête à sortir la Nintendo SWITCH 2, cela pourrait notamment impacter le prix de la nouvelle console, et pas seulement aux Etats-Unis.

Questionné à ce sujet par l'agence REUTERS (avant l'annonce des "droits de douanes réciproques"), Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, s'est voulu rassurant, en expliquant que les consoles Nintendo Switch n'étaient pas seulement "fabriquées en Chine mais aussi au Vietnam et au Cambodge", et que Nintendo avait déjà anticipé divers risques géopolitiques et élaborer des moyens pour y répondre.

Cependant, si de nouveaux droits de douanes étaient imposés à la Chine, Nintendo s'attendait malgré tout à "un certain impact" mais avec un effet sur les résultats de cette année, "mineur". En conséquence, Nintendo va continuer "à suivre la tendance de près et à envisager une réponse ferme".

Lors de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a du réviser à la baisse, pour la seconde fois, ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice se terminant en mars 2025 , passant de 360 ​​milliards de yens à 280 milliards de yens , soit une baisse de 47,1 % par rapport à l'année précédente.

Shuntaro Furukawa a concédé que l'objectif initial était "trop ambitieux" alors que la Switch entre dans sa huitième année et qu'aucun grand jeu du calibre de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom n'est sorti au cours de l'année.

Alors que le taux de change supposé a été modifié de 140 yens à 150 yens pour un dollar (mais resté à 155 yen pour un euro ), la société ne s'est pas encore prononcée sur l'impact attendu de la sortie de la Nintendo SWITCH 2 sur ses résultats financiers pour l'exercice se terminant en mars 2026 et on devrait en savoir plus lors de la prochaine publication des résultats de Nintendo en mai .

Alors faut-il s'attendre à une flambée des prix ? Pour découvrir celui de la Nintendo SWITCH 2, il faudra probablement attendre le 2 avril prochain et la diffusion du Nintendo Direct spécial.

En attendant ce jour, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

