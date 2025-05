Pokémon Presents annoncé en juillet

Alors que des rumeurs annoncent un NINTENDO DIRECT autour du lancement de la Nintendo SWITCH 2, The Pokémon Company vient d'officialiser la diffusion d'un Pokémon Presents pour le 22 juillet prochain .

Au programme "les dernières actualités Pokémon". Nul doute qu'on devrait en apprendre encore plus Légendes Pokémon : Z-A qui vient tout juste d'officialiser sa date de sortie sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2- voir ici. On espère, évidemment d'autres annonces...

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

