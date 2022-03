Sony et Nintendo rejoignent le mouvement et annoncent la suspension de leurs expéditions vers la Russie

Depuis le début de l'offensive Russe en Ukraine, les initiatives se multiplient contre la Russie. Si de nombreux pays ont décidé de soutenir l'Ukraine notamment en envoyant des armes ou encore en privant une partie des banques russes du système international de paiement Swift de façon à faire de la Russie un paria du système financier international comme l'Iran ou la Corée du Nord, de nombreuses enseignes occidentales ont décidé de quitter le pays. Ainsi Coca-Cola, Mc Donald's, Nike, Puma ou encore Starbucks on fermé leurs magasins et Visa, American Express, Mastercard ou encore Paypal ont stoppé toutes opérations concernant les comptes Russes. Et de nombreuses compagnies rejoignent le mouvement comme Amazon, Disney, Netflix... Du côté des jeux vidéo, Activision Blizzard a décidé de stopper ces ventes de jeux en Russie "en soutien au peuple ukrainien" tout comme Microsoft. Et ce n'est pas fini. SONY vient d'annoncer qu'il rejoignait "la communauté mondiale dans son appel à la paix en Ukraine" et que par conséquent, qu'il n'y aura pas de Gran Turismo 7 en Russie et que toutes les sorties de jeux sont suspendus tout comme le Playstation Store.

Du côté de Nintendo, on savait déjà que la firme japonaise avait mis l'eShop russe de la Nintendo Switch en maintenance (voir ici) et aussi, plus anecdotiquement avait repoussé à une date indéterminée la sortie de son jeu de stratégie Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp (voir là.) On apprend aujourd'hui que comme Sony et Microsoft, Nintendo suspend désormais, à son tour, ses expéditions vers la Russie. Notons cependant que contrairement aux autres, Nintendo n'évoque pas le soutien à l'Ukraine pour justifier cette suspension. Un porte-parole de Nintendo a en effet justifié à l'AFP la suspension «pour le moment», à cause de l'arrêt des transactions en roubles par son prestataire de services de paiement mais aussi à cause de «perturbations logistiques».

Evidemment, on suivra l'évolution de la situation