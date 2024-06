Chine : des douaniers arrêtent une femme dont l'opulente poitrine cachait 350 cartouches de jeux Nintendo Switch

C'est une histoire insolite repérée par le site Tom's Hardware. Une femme aurait tenté de faire entrer clandestinement en Chine occidentale près de 350 cartouches de jeux Nintendo Switch en les dissimulant dans son soutien-gorge ! A priori, les douaniers chinois du port de Liantang auraient été alerté par l'opulente poitrine à "l'aspect étrange" de la dame et surtout par son comportement nerveux et "anormal".

Il faut dire que 350 cartouches, c'est assez faramineux et les cacher dans un soutien-gorge, ça ne doit pas être très pratique ni confortable.

D'une valeur estimée à 70 000 yuans (soit plus de 9000€ ), la cargaison a été confisquée conformément aux lois du pays sur la contrebande et les marchandises soumises aux taxes. On ne sait cependant pas ce qu'il advenu de cette femme qui a du passer, au minimum, un sale quart d'heure et dont la poitrine vient de faire le tour du monde et d'entrer dans le Nintendoverse. Cumulia n'a qu'à bien se tenir.

Pour plus de détails, retrouvez les images de l'arrestation prises par Hong Kong 01 et la brève publiée par Yahoo!.

