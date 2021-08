Nvidia Shield s'apprête à supprimer les portages Nintendo Wii et GameCube disponibles en Chine comme Super Mario Galaxy ou The Legend of Zelda : Twilight Princess

Souvenez-vous, il y a quatre ans , alors que la Nintendo Switch n'avait que quelques mois, Nintendo avait annoncé un partenariat surprise avec NVIDIA en Chine permettant à la version chinoise de la NVIDIA Shield de proposer une poignée de jeux Nintendo (voir ici.) Parmi les jeux proposés : New Super Mario Bros. Wii, The Legend of Zelda : Twilight Princess ou encore Super Mario Galaxy pour la première fois jouable en 1080p et surtout à la manette classique (une version qui a d'ailleurs sans doute servi de base à celle de Super Mario 3D All-Stars sorti l'année dernière sur Nintendo Switch.) Cependant, malgré un prix bas et un marché à priori énorme, les jeux ne vont pas rencontrer leur public en Chine. Ainsi, il n'est pas étonnant d'apprendre aujourd'hui que les jeux Nintendo de la NVDIA Shield en Chine vont bientôt disparaître des serveurs de la console. Pour autant, ceux qui les ont acheté peuvent encore continuer à y jouer mais on ne sait pas encore pour combien de temps. Il est vrai que depuis, Nintendo s'est lancé frontalement à l'assaut du marché chinois en lançant avec succès la Nintendo Switch, au point que c'est aussi la console numéro un en Chine continentale.

As part of the Tegra deal, Nintendo and Nvidia worked to bring Wii games to the Nvidia Shield China version



The games below + Donkey Kong Country Returns were ported to Shield and released in 1080p HD, exclusively for China



The ability to download them is now being shut down https://t.co/SHZP3XD1ko