Animal Crossing : New Horizons "interdit" en Chine

C'est une interdiction un peu curieuse puisque, officiellement, Animal Crossing : New Horizons n'est pas disponible en Chine. Pour autant, il semblerait que le jeu rencontrait un réel engouement en Chine grâce aux différentes grandes enseignes en ligne du pays qui le proposait en import. Un succès tel que même le département des incendies de Shanghai l'avait utilisé pour véhiculer des messages ! Cependant, depuis peu, tout ce qui touche à Animal Crossing : New Horizons (le jeu mais aussi la console et les accessoires) a été retiré de toutes les grandes enseignes en Chine et, à priori, il est désormais impossible de se procurer le jeu légalement.

Il y a beaucoup de spéculations autour de ce retrait et de qui l'a demandé mais le journaliste Daniel Ahmad rappelle que la Chine a une réglementation très stricte en matière de jeux vidéo dont chaque sortie doit passer par un processus d'approbation très long et rigoureux. D'ailleurs, peu de jeux Nintendo Switch ont pour le moment passé ce contrôle ( New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey- les deux derniers sortant la semaine prochaine .)

Par ailleurs, le fait que les joueurs puissent communiquer entre eux sans censure et générer toute sorte de contenu qui pourrait déplaire aux autorités en place (voir exemple ci-dessous) peut aussi expliquer cette "interdiction".

THIS IS A STATE OF EMERGENCY for Animal Crossing Fans in China:

All AC merchandise listings (console, case, games) are demanded to be taken down.

The reason was suspected to be User Generated Content Offensive to Chinese leaders. pic.twitter.com/5zIrrRNyWz — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) April 10, 2020